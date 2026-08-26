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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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26.08.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Vormittag Verluste

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 86,40 EUR.

HENSOLDT
80.75 CHF -1.72%
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Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 86,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'296 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,48 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'530 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 36,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,707 EUR je HENSOLDT-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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