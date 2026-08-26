HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag in Grün

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 87,94 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'545 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 88,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52'268 HENSOLDT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,16 Prozent.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,707 EUR je HENSOLDT-Aktie. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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