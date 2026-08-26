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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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26.08.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag im Minusbereich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 86,10 EUR.

HENSOLDT
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Um 12:28 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 86,10 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'476 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 85,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 86,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21'229 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 36,70 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Abschläge von 26,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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