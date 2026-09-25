HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Vormittag schwächer

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 75,60 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'998 Punkten realisiert. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,56 EUR nach. Bei 76,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'814 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 55,69 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,43 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS