HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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25.09.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,96 EUR.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der HENSOLDT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 75,96 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'977 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 77,04 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,02 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42'712 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 35,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 16,82 Prozent sinken.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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