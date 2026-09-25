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25.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagmittag nach

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 75,38 EUR nach.

HENSOLDT
71.32 CHF -1.47%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 75,38 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'083 Punkten liegt. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 75,02 EUR. Bei 76,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 21'301 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 35,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 19,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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