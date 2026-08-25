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25.08.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag in Rot

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag in Rot

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 86,58 EUR.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 86,58 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'280 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,52 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,78 EUR. Zuletzt wechselten 42'041 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 35,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 27,03 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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