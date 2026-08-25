HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag gefragt

Das Papier von HENSOLDT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 87,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 88,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 22'711 Stück.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,79 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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