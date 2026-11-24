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24.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 78,18 EUR zu.
Die HENSOLDT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 78,18 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'912 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 79,72 EUR. Bei 76,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 215'515 HENSOLDT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 696.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 592.00 Mio. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HENSOLDT am 24.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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