|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Dienstagmittag
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 78,66 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 78,66 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'005 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60'048 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Bei 96,70 EUR markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,731 EUR ausgeschüttet werden. HENSOLDT veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 696.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 592.00 Mio. EUR umsetzen können.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,92 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
HENSOLDT-Aktie höher: Ambitionierte Mittelfristziele bis 2035
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
20.11.26
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.