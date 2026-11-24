Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 78,66 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'005 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60'048 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 96,70 EUR markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,731 EUR ausgeschüttet werden. HENSOLDT veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 696.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 592.00 Mio. EUR umsetzen können.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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