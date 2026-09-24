HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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24.09.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag ins Minus
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 76,86 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 76,86 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'018 Punkten steht. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 76,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,24 EUR. Bisher wurden heute 17'232 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,707 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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