HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Donnerstagnachmittag

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,5 Prozent auf 76,52 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'008 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,62 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 76'153 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 53,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 17,43 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,707 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 671.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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