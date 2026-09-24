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24.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag im Minusbereich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 76,12 EUR abwärts.

HENSOLDT
72.38 CHF -2.78%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 76,12 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'927 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 75,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48'225 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 54,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 20,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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