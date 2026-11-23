Das Papier von HENSOLDT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 76,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'822 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 76,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,50 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'547 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,24 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 16,87 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,731 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 696.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 592.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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