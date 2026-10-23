HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die HENSOLDT-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 29'978 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 85,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 31'921 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,48 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 32,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,719 EUR belaufen. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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