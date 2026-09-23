HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag höher

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 78,70 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'591 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 9'897 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 63,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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