HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag kaum verändert

Mit einem Wert von 77,36 EUR bewegte sich die HENSOLDT-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'411 Punkten liegt. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 79,10 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,30 EUR nach. Bei 77,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'474 HENSOLDT-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,707 EUR. HENSOLDT gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 671.00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 549.00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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