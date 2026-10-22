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22.10.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag schwächer

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag schwächer

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 82,88 EUR ab.

HENSOLDT
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 82,88 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'229 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 82,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'669 HENSOLDT-Aktien.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 103,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 24,64 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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