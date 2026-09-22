HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 77,82 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'254 Punkten liegt. Bei 77,10 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'681 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 51,25 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 23,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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