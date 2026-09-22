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22.09.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 76,84 EUR.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 76,84 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'628 Punkten realisiert. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 76,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49'172 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,18 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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