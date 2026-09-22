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22.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittag

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 78,48 EUR.

HENSOLDT
73.70 CHF 0.02%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 78,48 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 78,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'799 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 24,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. HENSOLDT gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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