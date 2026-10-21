HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 85,24 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'270 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 86,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 3'990 Stück.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 17,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,88 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 EUR. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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