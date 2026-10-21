HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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21.10.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 85,52 EUR nach.
Um 12:28 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 85,52 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'537 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 84,78 EUR. Bei 86,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'368 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,30 EUR) erklomm das Papier am 23.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 20,79 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 26,12 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 EUR belaufen. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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