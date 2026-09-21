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21.09.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag auf rotem Terrain

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 77,86 EUR.

HENSOLDT
73.68 CHF -0.66%
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Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 77,86 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'137 Punkten liegt. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 77,80 EUR. Bei 79,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7'685 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 33,85 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 23,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,707 EUR je HENSOLDT-Aktie. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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