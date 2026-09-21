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21.09.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 77,62 EUR.

HENSOLDT
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Um 16:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 77,62 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'257 Punkten liegt. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 76,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,00 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65'248 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 51,64 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit Abgaben von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 671.00 Mio. EUR gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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