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21.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 77,14 EUR nach.

HENSOLDT
72.89 CHF -1.72%
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Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 77,14 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'186 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 77,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32'230 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 52,58 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Mit Abgaben von 18,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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