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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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21.08.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag auf rotem Terrain

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 88,10 EUR.

HENSOLDT
82.63 CHF -4.80%
Kaufen Verkaufen

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 88,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'809 Punkten liegt. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 87,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'091 HENSOLDT-Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Abschläge von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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