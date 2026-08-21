HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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21.08.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag schwächer
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 88,74 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 88,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'987 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 87,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44'596 HENSOLDT-Aktien.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 24,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,80 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,85 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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