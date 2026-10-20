HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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20.10.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 87,46 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 87,46 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'287 Punkten steht. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,34 EUR. Bei 86,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 55'769 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 103,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,11 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,76 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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