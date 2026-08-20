HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag auf rotem Terrain

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 91,34 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'679 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 90,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,36 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 66'971 Aktien.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gewinne von 28,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,83 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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