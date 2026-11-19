Um 16:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 78,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'752 Punkten tendiert. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50'411 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Am 05.11.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 696.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,91 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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