|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 78,60 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 78,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'752 Punkten tendiert. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50'411 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Am 05.11.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 696.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,91 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
HENSOLDT-Aktie höher: Ambitionierte Mittelfristziele bis 2035
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
19.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
19.11.26
|HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittag zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
17.11.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.