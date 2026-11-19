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19.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 78,52 EUR zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 78,52 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'040 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,90 EUR. Bisher wurden heute 27'840 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 18,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,731 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent auf 696.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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