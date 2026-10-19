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19.10.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Minus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 86,26 EUR abwärts.

HENSOLDT
80.73 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 86,26 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'355 Punkten realisiert. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,00 EUR nach. Mit einem Wert von 88,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93'508 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 103,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 26,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,719 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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