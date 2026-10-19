HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 86,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'521 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,00 EUR. Mit einem Wert von 88,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'625 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 103,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,84 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 EUR. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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