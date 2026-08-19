HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag gefragt

Um 09:28 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 94,34 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'798 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 94,88 EUR. Bei 94,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 21'636 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,76 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 49,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger schütteln Bilanz-Delle ab

Keine Prognoseanhebung trotz Auftragsflut: HENSOLDT-Aktie gibt Gewinne ab