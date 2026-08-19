HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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19.08.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 92,30 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 92,30 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'843 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,86 EUR nach. Bei 94,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115'368 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 27,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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