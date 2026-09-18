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18.09.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 78,86 EUR.

HENSOLDT
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Um 16:28 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 78,86 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'233 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 79,98 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91'900 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 33,00 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,88 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671.00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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