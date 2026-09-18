HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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18.09.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 79,24 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 79,24 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'487 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,84 EUR. Bei 78,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 36'371 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,54 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,27 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,83 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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