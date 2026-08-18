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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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18.08.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag schwächer

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag schwächer

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 95,32 EUR ab.

HENSOLDT
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Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 95,32 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'283 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 94,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 EUR. Bisher wurden heute 7'923 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Mit Abgaben von 33,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. HENSOLDT gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 671.00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 549.00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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