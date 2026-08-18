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18.08.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit Einbussen

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 93,40 EUR.

HENSOLDT
88.18 CHF -2.03%
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Um 16:28 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 93,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'974 Punkten steht. In der Spitze büsste die HENSOLDT-Aktie bis auf 93,22 EUR ein. Bei 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 99'235 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 32,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671.00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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