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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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18.08.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 95,24 EUR.

HENSOLDT
88.82 CHF -1.32%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 95,24 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'156 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 94,14 EUR. Bei 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'661 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,18 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 50,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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