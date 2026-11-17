Die HENSOLDT-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 79,60 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'275 Punkten realisiert. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,20 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,80 EUR. Bisher wurden heute 15'928 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,48 Prozent. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 20,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 696.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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