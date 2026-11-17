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17.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT büsst am Dienstagnachmittag ein
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 79,74 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 79,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'240 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 77,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 105'173 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,731 EUR belaufen. HENSOLDT gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,57 Prozent auf 696.00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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