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17.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 78,76 EUR ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 78,76 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'284 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 77,80 EUR. Bei 79,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 62'301 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,70 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 22,78 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 24,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 696.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592.00 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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