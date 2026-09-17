HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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17.09.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 79,48 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 79,48 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'397 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6'498 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 48,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,51 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 671.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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