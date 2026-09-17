HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 77,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'293 Punkten liegt. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 76,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,80 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'243 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 18,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 671.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,83 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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