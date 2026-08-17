HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag billiger

Um 09:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 94,20 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'420 Punkten notiert. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 94,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,10 EUR. Zuletzt wechselten 17'952 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 24,95 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 49,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Am 31.07.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger schütteln Bilanz-Delle ab

Keine Prognoseanhebung trotz Auftragsflut: HENSOLDT-Aktie gibt Gewinne ab

HENSOLDT-Aktie vor Quartalsbericht: Rückkehr in die Gewinnzone erwartet