HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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17.08.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 95,28 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 95,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'464 Punkten steht. Bei 93,98 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 95,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54'327 HENSOLDT-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 23,53 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 50,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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