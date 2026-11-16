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16.11.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 81,40 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 81,40 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'671 Punkten tendiert. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,62 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'083 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,80 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 22,38 Prozent sinken.
Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,731 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 696.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 592.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von HENSOLDT.
Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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