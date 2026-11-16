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16.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 81,88 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 81,88 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'564 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 83,62 EUR. Bei 80,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114'562 HENSOLDT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 22,84 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,731 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 696.00 Mio. EUR im Vergleich zu 592.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HENSOLDT am 24.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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